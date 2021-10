1 Befindet sich derzeit in Quarantäne: VfB-Profi Orel Mangala. Foto: Baumann

Verwirrung um Orel Mangala vom VfB Stuttgart: Der zweite PCR-Test beim Mittelfeldspieler fiel negativ aus. Klarheit soll nun ein dritter Test bringen.















Link kopiert

Stuttgart - Seit einem positiven Coronatest am Freitag befindet sich Orel Mangala in häuslicher Isolation. Und trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass der Mittelfeldspieler des VfB schon bald wieder auf den Platz zurückkehrt. Denn der zweite PCR-Test bei dem 23-jährigen Belgier fiel negativ aus. Klarheit soll nun ein dritter Test an diesem Montag bringen. „Es kann durchaus sein, dass Orel Mangala falsch positiv war“, erklärte Sportdirektor Sven Mislintat, „wir müssen jetzt schauen, wie das dritte Ergebnis ausfällt.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Unser Kommentar zum VfB-Spiel in Mönchengladbach

Nachdem Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Duell bei Borussia Mönchengladbach (1:1) erklärt hatte, dass die VfB-Verantwortlichen auf die Profis einwirken, um auf eine höhere Impfquote zu kommen, meinte Mislintat nun, alle Argumente für eine Impfung lägen auf dem Tisch. Trotzdem würde es „ein paar Spieler“ geben, die sich nicht überzeugen lassen. „Das ist zu akzeptieren“, sagte der Sportdirektor. „Wir haben ein demokratisches Prinzip in unserer Gesellschaft, jeder kann frei entscheiden. Wir sind mit der Impfquote in unserer Mannschaft absolut zufrieden.“ Die Zahl der Geimpften und Genesenen soll sich in einer Größenordnung von rund 85 Prozent bewegen.