1 In Wuhan nahm alles seinen Anfang. Foto: AFP/STR

Die chinesische Stadt Wuhan hatte offiziell bislang relativ wenig Corona-Tote zu beklagen. Nun haben sie die Opferzahl deutlich nach oben korrigiert.

Peking - Die chinesische Stadt Wuhan hat die Zahl der Corona-Todesfälle dramatisch nach oben korrigiert. Es seien 1290 Menschen mehr nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben, teilten die Stadtbehörden am Freitag mit. Insgesamt gab es damit in Wuhan 3869 Tote, die meisten in China.

Es hatte schon länger Skepsis darüber gegeben, ob aus China auch wirklich korrekte Infizierten- und Totenzahlen übermittelt wurden. In Wuhan war das Virus im vergangenen Dezember erstmals aufgetreten. Nirgendwo in China gab es so viele Tote wie in der Millionenmetropole - und das bereits, bevor die Zahl nun nach oben revidiert wurde.

