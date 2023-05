1 Der Berliner Virologe Christian Drosten steht als Experte für Coronaviren seit Wochen im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit – und wird für seine Kommunikation in der Krise viel gelobt. Foto: dpa/Christophe Gateau

Wissenschaftliche Erkenntnisse und Einschätzungen haben sich in der Corona-Krise immer wieder geändert. Kann man Forschern überhaupt noch vertrauen? Und wie erkennt man bei widersprüchlichen Positionen, welche wirklich glaubwürdig sind?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Karlsruhe - In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Kritik an Wissenschaftlern oder ihren Einschätzungen zur Corona-Krise laut. Dass Erkenntnisse auch mal revidiert werden, sei in der Wissenschaft völlig normal, sagt Beatrice Lugger im Interview. Die Chemikerin befasst sich seit Jahren mit Wissenschaftskommunikation – heute als Leiterin des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik). Im Gespräch erklärt sie, woran man erkennt, wer überhaupt glaubwürdig ist – und wo es in der Kommunikation während der Corona-Pandemie Probleme gibt.