Region Stuttgart - Die Situation in den Kliniken in der Region Stuttgart spitzt sich zu: Immer mehr Häuser melden volle oder zumindest fast ausgebuchte Betten in den Isolierstationen und im Intensivbereich. Auch die Zahl der infizierten oder sich in Quarantäne befindenden Mitarbeiter steigt kontinuierlich. Und ein Ende dieser Entwicklung ist noch lange nicht in Sicht.