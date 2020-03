1 Restaurants und Biergärten müssen schließen. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wollen alle Bundesländer die Gastronomiebetriebe ab Mitternacht schließen. Mitnahmeangebote soll es aber weiterhin geben.

München - Wegen der Corona-Krise wollen alle Bundesländer laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab Mitternacht alle Gastronomiebetriebe schließen. Es werde zunächst für die nächsten 14 Tage nur noch „to go, Drive-in und Lieferungen“ geben, sagte Söder am Freitag in München. „Auch alle anderen Bundesländer wollen das umsetzen.“