1 Die CMT 2020 hat einen Besucherrekord von 300 000 Gästen verzeichnet. Foto: dpa/Marijan Murat

Wegen der Corona-Verordnungen finden immer mehr Messen nicht statt. Nun steht fest: auch die größte Publikumsmesse des Landes, die CMT, ist abgesagt.

Stuttgart - Die CMT, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, findet im kommenden Jahr nicht statt. Der ursprüngliche Termin für die CMT war für die Zeit von 23. bis 31. Januar 2021 angesetzt. Über die Gründe und ob es einen Ersatztermin geben wird, will der Veranstalter, die Landesmesse, im Lauf des Nachmittags informieren. Laut Messeveranstalter waren bei der vergangenen CMT mehr als 2000 Aussteller, auch aus dem europäischen Ausland, und rund 300 000 Besucher zu Gast.

Der Geschäftsführer der Landesmesse, Roland Bleinroth, hat dieses Ergebnis im Frühjahr als Rekord bezeichnet, an den die Messe in Zeiten von Corona „sicher so schnell nicht wieder anknüpfen kann“. Bleinroth versicherte – damals noch verhalten optimistisch – , dass man abhängig von den Rahmenbedingungen trotzdem eine erfolgreiche CMT veranstalten könne, mit sehr viel weniger Besuchern allerdings. „Gerade die gebeutelte Tourismusbranche braucht diese Verkaufsplattform“, so Bleinroth vor wenigen Monaten im Interview mit unserer Redaktion.

