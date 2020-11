6 Der Christbaum am Schlossplatz bringt etwas Weihnachtsstimmung in die Stadt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Geht es nach dem Willen der Länder, sollen für die Festtage die Kontaktregeln gelockert werden. Welche Regelungen getroffen werden, beraten am Mittwoch Bund und Ländern. Wir haben in Stuttgart Passanten gefragt, wie ihre Weihnachtsplanung aussieht.

Stuttgart - Weihnachten im großen oder kleinen Rahmen? Die Frage ist in diesem Corona-Jahr etwas schwieriger zu beantworten als sonst. Doch obwohl das Weihnachtsfest diesmal anders werden wird als sonst, soll so viel Normalität geschaffen werden wie möglich. Welche Einschränkungen oder Lockerungen für die Weihnachtstage gelten, darüber beraten zur Stunde Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten. Diese hatten sich am Tag zuvor darauf verständigt, für Weihnachten und Silvester Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen zuzulassen. Bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten sollten laut dieser Beschlussvorlage möglich sein. Kinder bis 14 Jahre wären von dieser Regelungen ausgenommen.

Verlängerte Weihnachtsferien sollen Kontakte minimieren

Den Bürgern wird unter diesen gelockerten Kotaktregelungen empfohlen, sich vor den Weihnachtsfeiertagen in eine mehrtägige Selbstquarantäne zu begeben. Auf diese Weise soll die Gefahr einer Infektionen während der Feiertage so gering wie möglich gehalten werden. Zur Unterstützung dieses Appells sollen die Weihnachtsferien landesweit verpflichtend um zwei Tage verlängert werden, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart mitteilte. Auch über die Länge der Weihnachtsferien beraten an diesem Mittwoch Bund und Länder.

Doch was denken die Stuttgarter über die Kontaktlockerungen an Weihnachten und verlängerte Ferien? Wir haben in der Innenstadt bei Passanten nachgefragt.

