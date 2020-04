1 Das Stuttgarter Volksfest auf dem Cannstatter Wasen wird 2020 nicht stattfinden. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

In einer Pressekonferenz zur aktuellen Situation der Corona-Krise in Baden-Württemberg hat Sozialminister Manfred Lucha gesagt, dass das Stuttgarter Volksfest auf dem Cannstatter Wasen dieses Jahr voraussichtlich nicht stattfinden wird.

Stuttgart - Nach der Absage des Oktoberfests wegen des Coronavirus rechnet Sozialminister Manne Lucha (Grüne) auch mit einer Absage des Cannstatter Volksfests in Stuttgart. „Nach allem, was wir derzeit wissen, ja“, sagte Lucha am Dienstag auf die Frage, ob das zweitgrößte Volksfest in Deutschland abgesagt werde.

Die größte Gefahr gehe derzeit von Großveranstaltungen aus. „Und dann ist es halt so, dass es im Moment in der Bedürfnishierarchie die Verpflichtung gibt, Gesundheit zu schützen“, sagte Lucha in Stuttgart.

