1 Ein Bild aus guten Tagen: Andrea Fritz und Armin Weeber (von links) beim Frühlingsfest im vorigen Jahr. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Corona treibt alle um. Die einen fürchten um Leib und Leben, die anderen um ihre Existenz. Die Absage des Frühlingsfest bringt Wirte und Schausteller an den Rand des Ruins.

Stuttgart - Die Schreiner, Elektriker und Installateure sind wieder auf dem Cannstatter Wasen. Sie bauen allerdings nicht die Festzelte auf, sondern wieder ab. Die Stadt hat wegen des Coronavirus das Frühlingsfest abgesagt, sich dabei auf höhere Gewalt berufen und schon einmal vorsorglich bekundet, es bestehe kein Anspruch auf Schadenersatz. Das heißt, die 240 Beschicker und die gut 10 000 Mitarbeiter, Lieferanten und Handwerker, die beim Frühlingsfest normalerweise Geld verdienen, müssen nun schauen, wie sie zurechtkommen.

Gäste bekommen Geld für Reservierungen zurück

Das betrifft insbesondere die drei Festwirte. Fritz Weeber betreibt mit seinen Geschwistern den Wasenwirt. Er ist nun mit dem Abwickeln beschäftigt. Rund 40 000 Menschen haben Plätze im Festzelt reserviert und vorab Geld überwiesen, 46 Euro je Platz. Weeber: „Die Leute bekommen natürlich ihr Geld zurück, bis spätestens Ende des Monats wollen wir das erledigt haben.“ Einnahmen haben die Weebers also keine, dafür Ausgaben. Der Auf- und Abbau eines Zelts allein kostet einen hohen sechsstelligen Betrag. Köche, Kellner und Security-Mitarbeiter hatte er gesucht und gefunden, „da stehen wir im Wort: denen werden wir zumindest einen Teil bezahlen müssen, sonst stehen wir beim Volksfest ohne Personal da“.

Hohe Verluste

Er rechnet mit einem Verlust in mittlerer sechsstelliger Höhe und führe nun Gespräche mit der Bank, Lieferanten und Dienstleistern. So wollte er eigentlich den TÜV für seine Laster verschieben, das Unternehmen habe aber von sich aus angeboten, dass die Weebers erst im Oktober zahlen könnten. Für seine 25 Mitarbeiter will er nun Kurzarbeitergeld beantragen. Und er hofft, dass das Finanzamt sich kulant zeigt. Eigentlich müsste er die Umsatzsteuer für die Reservierungen jetzt ans Finanzamt überweisen. Unabhängig davon, dass er sie den Kunden wieder erstattet. Natürlich bekommt er die Umsatzsteuer vom Finanzamt wieder zurück, aber erst in drei, vier Monaten. Aber das Geld braucht er jetzt, um seine Rechnungen zu zahlen. „Ich werde die Umsatzsteuer erst mal stunden“, sagt Weeber, „dann werden wir ja sehen, ob uns wirklich wie versprochen unbürokratisch geholfen wird.“ Mit der Entscheidung der Stadt das Frühlingsfest abzusagen hadert er nicht, aber er fragt sich, „ob man wirklich die Folgen überschaut.“

Schausteller fordern Hilfe

Der Deutsche Schaustellerbund bezweifelt das, die Absagen „betreffen nicht, wie auf politischer Ebene relativiert wird, nur das Freizeitverhalten, sondern bedrohen Tausende von Arbeitsplätzen und Unternehmen“. Er fordert Soforthilfen des Bundes, der Länder, der Kommunen und der Kreditinstitute in Form von Stundung von Steuern und laufenden Verbindlichkeiten, Steuererleichterungen und Liquiditätshilfen. „Uns Schausteller trifft die Corona-Krise mit besonderer Härte! Wir haben unsere letzten Einnahmen im Dezember erzielt, die Einnahmen des Frühjahrs sind existenziell wichtig – fallen sie aus, steht eine Vielzahl von Insolvenzen zu befürchten“, sagt Albert Ritter, Präsident des Schaustellerbundes.

Die hiesigen Schausteller wollen sich nun an Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit der Bitte um Hilfe wenden. „Wir wissen aber auch, dass da jetzt alle kommen, angefangen von der Automobilindustrie“, sagt Mark Roschmann vom Schaustellerverband Südwest, „und wir fürchten, dass wir mit unseren Kleinbetrieben ganz am Ende der Schlange stehen.“ Doch ohne Unterstützung werde es für viele schwer, dieses Jahr zu überstehen.