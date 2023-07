Coronakriminalität in Stuttgart

1 Der Betrug mit Impfzertifikaten beschäftigt die Polizei sehr. Foto: imago images//Jutta Prechte

Eine neue Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Booster“ bearbeitet zentral über 200 Fälle von Impfpassbetrügereien in Stuttgart – und kündigt verstärkt Razzien an.









Stuttgart - Eine vierköpfige Stuttgarter Familie hat am Mittwoch überraschenden Besuch bekommen: Beamte der neuen Ermittlungsgruppe „Booster“ haben die Wohnung nach Beweismitteln durchsucht, Handys und Tablets beschlagnahmt. Die Familie soll in einer Apotheke in Weilimdorf mit falschen Impfpässen echte digitale Zertifikate zu ergaunern versucht haben. „Wir haben jetzt täglich ein bis drei Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft“, sagt Tom Fauser, Leiter der Ermittlungsgruppe.