Stuttgart - Hans-Peter Rumler ist ein sehr eloquenter Gesprächspartner. Dass der Präsident des Amtsgerichts Stuttgart lange nach einer Antwort sucht, ist selten, und dass er am Ende überhaupt keine findet, außergewöhnlich. „Ich kann es mir nicht erklären“, sagt Rumler und schaut sich fragend um. Bei der jährlichen Pressekonferenz des Amtsgerichts am Neckartor geht es gerade um die Nacht vom 20. auf 21. Juni 2020, die zu einer Krawallorgie mit mehreren Hundert beteiligten, meist jugendlichen Personen wurde. Die Bilanz: Verletzte, zerstörte Geschäfte und Polizeiautos sowie ein angekratztes Image der Stadt. Am Amtsgericht wurden in diesem Fall bisher 64 Verfahren verhandelt. Doch eine Frage konnte nicht abschließend beantwortet werden: Wie konnte es zu einem derartigen Gewaltexzess kommen?