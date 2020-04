1 Polizeikontrollen wegen Corona-Verordnungen wird es auch über die Osterfeiertage geben. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei kontrolliert auch in den Kreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, ob die Corona-Verordnung des Landes eingehalten wird. Das Ergebnis vom Wochenende:

Kreis Esslingen - Am vergangenen Wochenende hat die Polizei erneut kontrolliert, ob die Corona-Verordnung des Landes eingehalten wird. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen meldet, sind in den Kreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und Zollernalb insgesamt 114 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Das sind deutlich weniger als noch am Wochenende zuvor. Damals waren rund 330 Verstöße registriert worden.

Meistens hätten die Beamten am vergangenen Wochenende einschreiten müssen, weil sich Gruppen von drei und mehr Personen unerlaubt im öffentlichen Raum aufhielten oder ansammelten. Wurden am Freitag in den vier Landkreisen insgesamt 21 Vorfälle aktenkundig, bei denen die Betroffenen angezeigt wurden, so waren es am Samstag 60 und am Sonntag 33 Fälle. Über die Anzeigen hinaus seien unzählige aufklärende Gespräche geführt worden, teilt die Polizei mit. Daraufhin hätten sich viele Betroffene auch einsichtig gezeigt. Teilweise seien aber auch Platzverweise ausgesprochen worden.

