Wissenschaftler haben sich in Modellrechnungen zur Coronapandemie damit beschäftigt, welche Auswirkungen die ansteckenderen Varianten des Coronavirus in der Praxis bedeuten. Weitere Kontaktbeschränkungen sind dringend notwendig.

Stuttgart - Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März stößt auf massive Kritik. Doch Wissenschaftler, die sich mit Modellrechnungen zur Pandemie beschäftigen, halten weitere Kontaktbeschränkungen für dringend geboten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wie beeinflussen die Virusvarianten die Pandemie?

Derzeit spielt in Deutschland die britische Virusvariante B.1.1.7 die größte Rolle. Sie ist nach bisherigen Schätzungen zwischen 30 und 50 Prozent ansteckender als das ursprüngliche Coronavirus. Momentan stecken zehn Infizierte statistisch ungefähr acht Personen an, was einem R-Wert von 0,8 entspricht. Wäre die Variante 30 Prozent ansteckender, würde der R-Wert bei ansonsten unveränderten Bedingungen auf 1,04 steigen – mit der Folge, dass die Neuinfektionen wieder langsam zunehmen würden. „Das ergäbe eine pandemische Welle, die etwas niedriger wäre als um Weihnachten herum“, sagt Martin Eichner, Professor für Epidemiologe an der Uni Tübingen und Geschäftsführer der Epimos GmbH. Sollte die britische Variante 50 Prozent infektiöser sein, stiege der R-Wert auf 1,2. Bei umfangreichen Lockerungen läge er noch höher. „Dann hätten wir einen brutalen Anstieg, der stärker wäre als alles, was wir bisher gesehen haben.“

Wie schnell verbreitet sich die britische Mutante?

„Mitte bis Ende März wird die Mutante in Deutschland das Infektionsgeschehen dominieren“, heißt es im jüngsten Bericht der Arbeitsgruppe um Thorsten Lehr. Der Pharmazieprofessor an der Universität des Saarlands publiziert wöchentlich Coronaprognosen. Das Robert-Koch-Instituts (RKI) hatte den Anteil von B.1.1.7 bundesweit zuletzt auf rund sechs Prozent geschätzt, regional liegt er bereits höher. Durch die Variante könnten sich selbst bei gleichbleibenden Kontaktbeschränkungen im April sinkende in steigende Inzidenzen umdrehen, schreiben die Forscher aus dem Saarland. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner in einer Woche würde dann nicht unter 30 sinken. Bei einer leichten Lockerung ab Mitte März könnte dagegen „die Sieben-Tage-Inzidenz rapide ansteigen und Ende April bereits eine Marke von 200 durchschreiten.“

Sind andere Forscher optimistischer?

Teilweise ja. Sie betonen aber zugleich, dass dies nur gelte, wenn die derzeitigen Maßnahmen fortgeführt werden. Unter dieser Prämisse könnte die von Bund und Ländern angepeilte bundesweite 35er-Inzidenz Anfang März erreicht werden, sagt etwa der Gießener Virologe Friedemann Weber. Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bundesweit bei 64.

Wie wirken sich Lockerungen aus?

Je mehr Kontakte es gibt, desto mehr Personen kann ein Infizierter anstecken. Lockerungen führen daher auch zu einem Anstieg des R-Werts. Geht man davon aus, dass der R-Wert durch die Aufhebung coronabedingter Beschränkungen von derzeit rund 0,8 auf 1,0 steigen würde, was eine eher vorsichtige Annahme wäre, prognostiziert der Covid-Simulator der Saarländer Forscher Ende April eine Inzidenz von knapp 230 – mit weiter steigender Tendenz. Nimmt man einen konstanten R-Wert von rund 0,8 an, sinkt die Inzidenz bis Ende April auf knapp 34. Dabei wird unterstellt, dass die Variante 35 Prozent ansteckender ist. Die Impfungen wirken sich bislang nur wenig auf die Simulationsergebnisse aus.

Wie sicher ist die Datenlage?

Epidemiologe Eichner weist darauf hin, dass es bei den Modellrechnungen einige Unsicherheiten gebe. So beruhten bisherige Angaben zur erhöhten Ansteckungsgefahr durch B.1.1.7 vor allem auf einzelnen Ausbruchsereignissen. Zu Infektiosität in der Allgemeinbevölkerung gebe es kaum Daten. Der Charité-Chefvirologe Christian Drosten geht inzwischen davon aus, dass das Ansteckungsrisiko der britischen Mutante etwas geringer sein dürfte als zunächst angenommen. Er bezifferte die Erhöhung der Infektiosität zuletzt mit 22 bis 35 Prozent. Andererseits könnten andere Mutanten – etwa aus Brasilien oder Südafrika – noch deutlich ansteckender sein. Weil zunächst kaum Erbgutanalysen vorgenommen wurden, wissen die Forscher auch nicht genau, wann B.1.1.7 erstmals in Deutschland aufgetaucht ist. Solche Daten sind wichtig, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit abschätzen zu können. Ein weiteres Problem bei Modellrechnungen ist, dass die Forscher nie genau wissen, wie gut sich die Menschen an die von der Politik beschlossenen Einschränkungen halten. Sie müssen also Annahmen treffen, wie stark sich die Kontakte durch diese oder jene Maßnahme tatsächlich verringern. Hilfreich sind dabei anonymisierte Daten der Mobilfunkbetreiber, die sich als gutes Maß für das Bewegungsverhalten der Menschen herausgestellt haben.

Wie gut waren bisherige Prognosen?

Die Saarländer Forscher stellen in Diagrammen ihre bisherigen Vorhersagen den tatsächlich beobachteten Daten zum Infektionsgeschehen gegenüber. Dabei zeigt sich, dass die Prognosen bislang recht treffsicher waren. Klar ist: Je länger der Vorhersagezeitraum, desto ungenauer werden die Ergebnisse. Hinzu kommt das Präventionsparadox, laut dem Gegenmaßnahmen verhindern können, dass ein prognostiziertes Negativszenario eintritt.

