1 Von Montag an geht nur noch Click & Collect, aber nicht mehr Click & Meet. Foto: factum/Simon Granville

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Ludwigsburg schwillt wieder an. Deshalb wird die Maskenpflicht in Ludwigsburg erweitert, Click&Meet revidiert. Der Landrat appelliert ans Sozialministerium, wenigstens das Blüba geöffnet zu lassen.









Ludwigsburg - Weil der Landkreis Ludwigsburg an drei Tagen in Folge die kritische Marke bei der Sieben-Tages-Inzidenz überschritten hat – am Freitag lag sie bei 115,1 – , gilt von Montag an die Notbremse. Im Einzelhandel ist „Click & Meet“ nicht mehr möglich, sondern nur noch „Click & Collect“. Man kann also nur noch online vorbestellte Waren abholen, aber nicht mehr mit Termin in den Läden einkaufen. Auch körpernahe Dienstleistungen, von Friseuren abgesehen, sind wieder untersagt. Musik- und Kunstschulen können nur online unterrichten. Sonnenstudios, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten müssen geschlossen bleiben. Beschränkungen gebe es außerdem im Amateur- und Freizeitindividualsport, teilt das Landratsamt mit.