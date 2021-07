1 Der Inzidenzwert im Rems-Murr-Kreis lag am Mittwoch bei 7. Foto: Landratsamt/Screenshot

Weil die Inzidenzwerte an fünf Tagen in Folge unter zehn liegen, sind nun auch im Rems-Murr-Kreis weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen möglich.

Rems-Murr-Kreis - Nun ist auch der Rems-Murr-Kreis in der niedrigsten Corona-Kategorie angelangt. Weil der Inzidenzwert am Mittwoch bei sieben lag und die auf 100 000 Einwohner heruntergerechnete Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche damit an fünf Tagen hintereinander unter zehn gelegen ist, gelten von diesem Donnerstag an die entsprechenden Erleichterungen.

Wieder größere Zusammenkünfte erlaubt

Demnach dürfen sich nun unter anderem wieder bis zu 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten privat treffen. Kinder unter 14 Jahre, Genesene und Geimpfte zählen dabei nicht mit.

Auch Clubs und Diskotheken können wieder öffnen – allerdings immer noch unter strengen Auflagen: Maximal eine Person pro zehn Quadratmeter ist erlaubt; alle Anwesenden müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Bei öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten, Theateraufführungen oder Stadtfesten sind im Freien maximal 1500 Personen zugelassen – wobei bei einer Teilnehmerzahl von 300 an eine Maskenpflicht gilt. In geschlossenen Versammlungshallen dürfen höchstens 500 Menschen zusammenkommen. Zu privaten Veranstaltungen, also beispielsweise Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern, dürfen bis zu 300 Personen eingeladen werden.

„Ich bin froh, dass die Inzidenz jetzt auch im Rems-Murr-Kreis unter die 10er-Schwelle gesunken ist“, sagt der Landrat Richard Sigel. „Wir sollten die stabile Lage jetzt im Sommer nutzen, um durchzuatmen. Ein Stück Normalität tut uns allen gut.“

Landrat Richard Sigel rät zum Impfen

So, wie die neuen Freiheiten eingeführt wurden, können sie freilich auch wieder rückgängig gemacht werden. Der Kreis war zuletzt bei der Inzidenz meist nur im Nachkommastellenbereich unter der 10er-Marke geblieben. Sollte er an fünf Tagen wieder drüber liegen, gelten erneut die bisherigen Bedingungen. Gerade mit Blick auf die auch in Waiblingen und Fellbach festgestellte hochansteckende Delta-Variante des Virus ist das nicht so abwegig.

Der Landrat rät deshalb dringend: „Lassen Sie sich impfen, wenn Sie den Piks noch nicht haben. Das ist der beste Schutz für uns alle – nicht nur vor einer ernsthaften Erkrankung, sondern auch vor einer vierten Welle im Herbst.“ Nie sei es einfacher gewesen, an einen Impftermin zu kommen. Viele freie Termine könnten direkt im Kreisimpfzentrum gebucht werden, zudem böten Kreis und Kommunen viele Zusatzangebote direkt vor Ort an.

