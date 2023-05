1 Bis zu den Weihnachtstagen wird die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen vermutlich weiter steigen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen steigt und steigt. Das wird vermutlich noch so weitergehen. Der Lockdown wirkt nur zeitversetzt. Das gilt ganz besonderes bei den Todesfällen.









Stuttgart - Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Regierungen von Bund und Ländern nun die nächste Stufe gezündet: von Mittwoch an gilt ein (relativ) harter Lockdown, die meisten Geschäfte bleiben geschlossen, Schulen ebenfalls und Kitas gehen in die Notbetreuung. So soll die Zahl der Sozialkontakte reduziert werden und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich anstecken. In der Folge, so das Kalkül, sinkt die Zahl der Neuinfektionen, es kommen weniger Patienten mit schweren Verläufen auf die Intensivstationen und schließlich versterben auch weniger Menschen an oder mit Covid-19.