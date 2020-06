Verstöße gegen Corona-Regeln Neu eröffnete Cannstatter Gaststätte gleich drei Mal geschlossen

Gleich zwei Mal mussten Polizeibeamte am Samstag eine Gaststätte in der Brunnenstraße in Bad Cannstatt schließen, weil sich mehr als 300 Personen dicht gedrängt in und vor dem Gebäude aufhielten. Bei der Kontrolle wurden weitere Verstöße festgestellt.