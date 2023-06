1 Maske im Unterricht – steigen deshalb die Corona-Infektionszahlen bei Schülern? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nach den Herbstferien soll im Unterricht weiter keine Maskenpflicht gelten. Aktuelle Daten zeigen, wie stark die Infektionszahlen bei Schülern seit dem Wegfall der Maske gestiegen sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Maskenpflicht im Unterricht zum Schutz vor Coronainfektionen an der Schule ist unter Eltern, Schülern und Lehrern weiter ein heiß diskutiertes Thema. In einer gemeinsamen Stellungnahme haben Landesschülerbeirat, Landeselternbeirat, Philologenverband und Realschullehrerverband am Donnerstag „eine sofortige Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht“ gefordert: „Masken im Unterricht helfen stark, Ansteckungen zu vermeiden.“