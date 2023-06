1 Sterzing, Einkaufsmeile im Ausflugsort: Die Ausgangssperre legt das Städtchen still Foto: Aster//Artur Aster

Normalerweise wimmelt es über Ostern in Italiens nördlichster Stadt. Aber Südtirol ist Corona-Risikogebiet, Sterzing lähmt seit 11. März eine strenge Ausgangssperre. Ein Stimmungsbild vom Ausflugsort am Brenner.









Stuttgart - Artur Aster sagt: „Moment mal, bitte.“ Dann steht er auf. Die Handykamera starrt in ein leeres Zimmer. Auf Mäntel an der Garderobe, auf Erinnerungsfotos der Familie an der Wand, auf einen Schrank. Als böte es die Kulisse für ein skurriles Theaterstück im Corona-Risikogebiet. Willkommen in Südtirol! Er kehrt zurück mit dem Buch, das er schon immer mal lesen wollte.