Corona in Ludwigsburg

1 In den Krankenhäusern der Regionalen Kliniken Holding entspannt sich die Lage. Foto: Landratsamt Ludwigsburg

Trotz steigender Inzidenz müssen zunehmend weniger Menschen wegen schwerer Corona-Verläufe im Krankenhaus behandelt werden. Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier hält deshalb Lockerungen für richtig – wenn dabei Vernunft waltet.















Link kopiert

Ludwigsburg - Landrat Dietmar Allgaier befürwortet die Lockerungen des Landes bei der Corona-Verordnung. „Die Lage in den Kliniken ist nicht mehr kritisch, jetzt müssen wir den Fokus auf den Erhalt unserer Infrastruktur legen“, sagt Allgaier. Öffnungen mit Augenmaß seien auch ein wichtiger Schritt, um die Akzeptanz der Corona-Regeln in der Bevölkerung zu erhalten.

Ein Blick in die Kliniken des Landkreises zeigt: Die Krankenhäuser sind inzwischen deutlich weniger stark durch schwere Krankheitsverläufe von Patienten mit Covid 19 belastet. Im November 2021 lag die Zahl der Corona-Patienten in den Intensivstationen der Krankenhäuser der Regionalen Kliniken Holding (RKH) im Landkreis noch bei rund 60, mittlerweile sank die Zahl nach Auskunft der Kreisbehörde „trotz rasant steigender Inzidenz auf unter 30, Tendenz fallend“. Die Inzidenz habe sich also deutlich von der Zahl der hospitalisierten Patienten entkoppelt.

Größtes Problem in der kritischen Infrastruktur: der Personalausfall

Das Problem der Kliniken – aber auch anderer Bereiche der kritischen Infrastruktur – liegt inzwischen mehr bei Personalausfällen, etwa durch Quarantäneverfügungen von Infizierten oder von Menschen, die Kontaktperson einer positiv getesteten Person sind. „Hier haben wir mit den Kritis-Verfahrensregelungen eine Möglichkeit geschaffen, die es zum Beispiel Pflegeeinrichtungen ermöglicht, unbürokratisch gegenzusteuern und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, so der Landrat. Durch diese Regelung könnten Träger ohne Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Ausnahmegenehmigungen für nicht infizierte Beschäftigte mit Quarantäneverfügung erteilen, deren Arbeitskraft dringend benötigt werde.

Dietmar Allgaier warnt aber vor Leichtsinn und hält es weiterhin für geboten, die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivstationen genau im Blick zu behalten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen sei die Lockerung der Corona-Regeln dennoch angemessen.