Vor dem Nordeingang des Breuningerlandes Ludwigsburg kann man sich am 25. Juli impfen lassen.

Am 25. Juli bietet das Shopping-Center in Kooperation mit einer Arztpraxis eine Corona-Impfaktion mit den Vakzinen von BionTech, Johnson&Johnson und Astrazeneca an.

Ludwigsburg - Impfen vor der Shopping-Mall: Das Breuningerland bietet in Kooperation mit der Arztpraxis „Hausärzte an der Waldach“ aus Nagold, am Sonntag, 25. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr eine Impfaktion vor dem Nordeingang an – mit kurzfristig verfügbaren Dosen der Impfstoffe BionTech, Johnson&Johnson und Astrazeneca, die andernfalls verfallen würden. „Auch wir möchten im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Beitrag leisten und freuen uns sehr, einen wichtigen Schritt hin zu einem bestmöglichen Schutz gehen zu können“, sagt die Centermanagerin Theda-Juliane Mustroph. Der Termin für die Zweitimpfung ist der 5. September. Eine Anmeldung unter www.terminland.eu/Impfaktion-Breuningerland-Ludwigsburg ist notwendig.

