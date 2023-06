1 Die Stadt Ludwigsburg führt mit dem Landkreis einen engagierten Kampf für das Impfen und gegen das Virus. Die Grünen im Gemeinderat sehen das ganz anders. Foto: /Simon Granville

Die Grünen im Ludwigsburger Gemeinderat scheint das Bemühen des Rathausteams im Kampf gegen Corona nicht zu interessieren. Das findet unsere Autorin Karin Götz komplett überzogen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Am Antrag der Grünen, die Ludwigsburger Stadtverwaltung möge in Absprache mit dem Gesundheitsamt den Corona-Impffortschritt bei den Familien von Kindergarten- und Schulkindern vorantreiben, ist per se nicht zu rütteln. Auch die vorgeschlagenen Mittel ergeben Sinn: Informationsmaterial in mehreren Sprachen an den Einrichtungen verteilen und mobile Impfteams vor Ort einsetzen. Allerdings: Die Stadt nutzt besagte Optionen und führt mit dem Landkreis einen engagierten Kampf für das Impfen und gegen das Virus. Das machte die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz im Gemeinderat deutlich, und das gilt es auch zu würdigen.