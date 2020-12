13 Die Stuttgarter Polizei ist mit Dutzenden Beamten an mehreren Orten in der Stadt im Einsatz gewesen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In der Nacht zum Sonntag sind in der Stuttgarter Innenstadt zahlreiche Polizisten im Einsatz gewesen, um die die Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren. Auch in anderen Städten in der Region wurde kontrolliert.

Stuttgart - Rund 100 Stuttgarter Polizistinnen und Polizisten sind in der Nacht zum Sonntag im Dienst gewesen, um zum ersten Mal die Einhaltung der strikten Ausgangsbeschränkung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu überprüfen. Dies teilte die Stuttgarter Polizei noch in der Nacht mit.

Die Beamten richteten demnach von 21 Uhr an ihr Augenmerk auf die Einhaltung der verschärften Corona-Verordnung. Die Polizisten überprüften öffentliche Plätze und richteten neun stationäre Kontrollpunkte im gesamten Stadtgebiet ein. Bei den zwei größten, einer in Bad Cannstatt und einer in Feuerbach, unterstützte das Technische Hilfswerk mit spezieller Beleuchtungstechnik die Maßnahmen der Polizei.

Die Beamten überprüften annähernd 500 Fahrzeuge und 800 Personen. Dabei hatte ein Großteil der kontrollierten Personen einen triftigen Grund sich im öffentlichen Raum aufzuhalten: Die meisten Autofahrer waren auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Viele führten sogar eine Bescheinigung ihrer Arbeitgeber mit.

Rund 170 Betroffene hätten triftigen Grund gehabt, weshalb die Beamten sie über die bestehende Regelung aufklärten, so die Polizei weiter. Nach Mitternacht stellten die Beamten an den Kontrollpunkten nur noch sporadisch einzelne Fahrzeuge fest und überprüften die Ausgangsbeschränkung fortan im Rahmen des Streifendienstes.

Auch in anderen Orten in der Region Stuttgart ist die Ausgangsbeschränkung kontrolliert worden, unter anderem in Ludwigsburg und in Brackenheim (Kreis Ludwigsburg).

