1 Normalerweise testen sich Kinder dreimal in der Woche in der Schule auf das Coronavirus. Gab es einen Fall in einer Klasse, wird fünf Tage hintereinander getestet. Foto: imago images/Laci Perenyi

Mit einer ausgeklügelten Teststrategie und Quarantäne-Regeln soll der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht erhalten werden. Doch was gilt aktuell? Und was dürfen Kinder in ihrer Freizeit noch tun, wenn jemand in ihrer Klasse Corona hat? Ein Überblick.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Filder - Die Infektionszahlen in der Coronakrise steigen. Kinder haben besonders viele Kontakte und können beispielsweise in der Schule Begegnungen mit infizierten Personen kaum vermeiden. Welche Regeln gelten, und was müssen Eltern beachten?