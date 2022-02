1 Winfried Kretschmann äußert sich zur Corona-Lage. Foto: imago images/7aktuell/Marc Gruber

In Baden-Württemberg steht eine Anpassung der Corona-Verordnung an. Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert sich am Dienstag dazu. Wir berichten ab 12 Uhr in einem Liveticker.















Stuttgart - Wie geht es in Baden-Württemberg mit den Corona-Regeln weiter? Am Dienstag will die grün-schwarze Landesregierung die neue Corona-Verordnung beschließen. Diese sieht diverse Lockerungen vor.

Ab 12 Uhr äußert sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Landespressekonferenz zu den Änderungen. Mit dabei sind auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Thema ist neben der Verordnung die Lage an den Schulen im Land.