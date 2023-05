Corona in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg steigt Ende März aus der Nutzung der Luca-App aus. Auch andere Bundesländer gehen diesen Schritt. Wie es mit der App und mit der Kontaktverfolgung weitergeht – und was die Unterstützer der App sagen.









Stuttgart - Rapper Smudo zeigt sich enttäuscht über das Ende der Luca-App im Südwesten. „Baden-Württemberg hat sich dazu entschlossen, die Gesundheitsämter rauszunehmen. Ich finde aber, dass man jedes Tool nutzen sollte, um die Ämter an der Pandemie teilhaben zu lassen“, sagte Smudo gegenüber dieser Zeitung. Der Texter und Sänger, der als Mitglied der „Fantastischen Vier“ bekannt wurde, gilt als prominentes Gesicht der Luca-App. Er hatte deren Entwicklung in der Coronapandemie mit vorangetrieben und unterstützt. Im Gespräch mit unserer Zeitung verriet er, wie es mit der App in Zukunft weitergehen könnte.