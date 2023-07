1 Stefanie Schuster bei der Anmeldung im Foyer Foto: Klinikum Stuttgart

Stuttgart - Das hätte sie auch nicht gedacht: Seit Anfang des Jahres arbeitet Stefanie Schuster wegen des Coronavirus wieder gut 40 Stunden die Woche. Die Frau des Altoberbürgermeisters Wolfgang Schuster hilft an zwei Tagen im Impfzentrum des Klinikums Stuttgart, drei Tage betreut sie drei ihrer Enkelkinder. Dass sie die Kollegen in der Liederhalle unterstützen würde, darüber musste die Arbeitsmedizinerin nicht lange nachdenken – schließlich ist sie als Gründerin und Präsidentin der Olgäle-Stiftung seit mehr als 20 Jahren in Kontakt mit dem Klinikum.