1 Die Terminvergabe für Impfungen bleibt in Baden-Württemberg bis einschließlich Donnerstag gestoppt. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Die Terminvergabe für Impfungen gegen das Coronavirus wird aller Voraussicht nach am kommenden Freitag wieder geöffnet. Warum die Vergabe von Terminen gestoppt wurde, lesen Sie hier.

Stuttgart - Wer am Montag versucht hat, online oder via Telefon in Baden-Württemberg einen Impftermin zu bekommen, hatte kein Glück, denn die Öffnung der Terminvergabe wurde auf kommenden Freitag verschoben.

Eigentlich hätte die Terminvergabe für die Impfungen gegen das Coronavirus im Südwesten am Montag, 22. März, wieder starten sollen, doch aufgrund der Warteliste mit den Personen, die ihren Termin schon haben und noch geimpft werden müssen, öffnet das Land Baden-Württemberg die Terminvergabe für Impfungen erst wieder am Freitag, 26. März.

Wie Claudia Krüger, Pressesprecherin des Sozialministeriums, am Montagabend auf Anfrage mitteilte, wird zurzeit die Warteliste mit den Über-80-Jährigen aus der ersten Priorität abgearbeitet. Anschließend seien jene Menschen an der Reihe, deren Termine mit AstraZeneca in der vergangenen Woche abgesagt werden musste.

Termine, die ausgemacht waren, sollen auch stattfinden

„In den Impfzentren finden selbstverständlich trotzdem konstant Impfungen statt. Das Impfen geht weiter, in den Impfzentren wird alles verimpft, was ankommt“, bekräftigt Claudia Krüger. Termine, die ausgemacht waren, sollen auch stattfinden. „Wir pausieren für einige Zeit die Vergabe von neuen Terminen über Hotline und Onlineplattform, und vergeben freie Termine in den kommenden Wochen vorrangig an Menschen auf der Warteliste – um damit die besonders vulnerablen Personen aus der ersten Priorität zu schützen“, so die Sprecherin weiter.

Sobald die Warteliste abgearbeitet ist, werde die Zentrale Terminvergabe wieder geöffnet – Stand jetzt sei dies am kommenden Freitag.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.