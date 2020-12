1 Auch das Impfzentrum im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus steht seit einiger Zeit für den Start bereit. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Sonntag starten die ersten zentralen Impfzentren in Land und Region. Die vorgesehene Vergabe von Impfterminen von außen über eine einheitliche Nummer wird dann aber noch nicht möglich sein.

Stuttgart - Wenn an diesem Sonntag die beiden Stuttgarter Impfzentren im Hegelsaal der Liederhalle und im Robert-Bosch-Krankenhaus den Betrieb aufnehmen, werden noch keine Termine über die bundeseinheitliche Bereitschaftsdienst-Nummer 116 117 entgegengenommen werden können. Am Dienstag hatte es beim Land geheißen, die Nummer werde voraussichtlich schon an Heiligabend freigeschaltet. Daraus wird nun aber nichts. Die Software des Bundesgesundheitsministeriums, die dafür notwendig ist, sei inzwischen zwar eingetroffen, sagte der Sprecher des Landessozialministeriums, Markus Jox. Diese müsse nun aber noch „in jedem Impfzentrum implementiert werden“.

Altenheime zunächst im Fokus

Das habe zur Folge, dass beim Start der Impfzentren am Sonntag noch keine Termine von außen gemacht werden könnten, weder in Stuttgart noch andernorts. Die ersten Tage werde man sich bei der Impfkampagne deswegen „fast überwiegend auf die Altenheime konzentrieren“, so Jox. Überdies sollen Beschäftigte etwa von Kliniken, also Ärzte und Pflegekräfte, die mit Covid-Patienten zutun haben, geimpft werden.

Markus Jox geht davon aus, dass von Dienstag, 29. Dezember, an Impftermine über die Telefonnummer 116 117 vereinbart werden können, „vielleicht aber auch einen Tag früher oder später“. Ganz exakt lasse sich dies im Moment noch nicht sagen. Dann werde man Impftermine „für die erste Januarwoche“ vereinbaren können, sagte der Ministeriumssprecher. Die Anrufer bekämen dann eine Code-Nummer, die sie zusammen mit dem Personalausweis und möglichst mit dem Impfausweis im Impfzentrum vorlegen müssen.

Pflegekräfte mit Kontakt zu Covid-Patienten

In der ersten Phase der Corona-Impfung sind Menschen im Alter von 80 Jahren und älter dafür vorgesehen, Bewohner von Altenpflegeheimen, das dortige Personal sowie Mitarbeiter anderer medizinischer Einrichtungen, die ein hohes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus haben, etwa die Pflegekräfte auf Intensivstationen und in Notaufnahmen von Kliniken.

