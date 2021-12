1 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sollen ab Montag, 13.12.2021 auch in Baden-Württemberg gegen Corona geimpft werden können. Foto: dpa/Sina Schuldt

Ab Montag, 13.12.2021 können Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit einem angepassten Impfstoff gegen das Corona-Virus geimpft werden. Das Sozialministerium betont, dass die Meinungen der Eltern auseinander­ gehen – geplante Impfaktion in Ulm gerät ins Stocken: Bei der Bestellung der 1000 auf Kinder angepassten Dosen gibt es Probleme.















Stuttgart - Kinder von fünf bis elf Jahren können ab Montag, 13.12.2021, mit einem eigens angepassten Impfstoff geimpft werden. Die Impfungen sollen laut dem Sozialministerium vor allem die Kinderärzte im Land durchführen. Auch Impfstützpunkte können berücksichtigt werden, sagte ein Sprecher. Er verweist darauf, dass die Meinungen der Eltern bei diesem Thema stark auseinander gehen, darum sei schwer einzuschätzen, wie viele die Angebote nutzen werden. Die Impfambulanz in der Stuttgarter Schleyerhalle plant ab Mittwoch, 15. Dezember, Kindertermine anzubieten, das Kultusministerium will Impfteams an 13 bis 15 Schulstandorten im Land einsetzen. Insgesamt werden zunächst mit bis zu 300 000 Impfdosen für Kinder in Baden-Württemberg gerechnet.

Zu wenig Impfdosen für Ulm

Unmut regt sich in Ulm. Dort will die Stadt vom 3. bis 5. Januar eine Ferienimpfaktion für Fünf- bis Elfjährige und deren Eltern anbieten. Doch bei der Bestellung der 1000 auf Kinder angepassten Dosen gibt es Probleme. Laut dem Amtsleiter Gerhard Semler habe der Großhändler mitgeteilt, dass er diese erst ab 3. Januar bestellen könne. Nun sieht Semler das Sozialministerium in der Pflicht: „Wir können nicht akzeptieren, dass der Impfstoff da ist, aber ein Monat verstreicht, bis wir ihn verimpfen können.“

Schon vor der Zulassung konnten Fünf-bis Elfjährige mit Off-Label-Impfungen immunisiert werden. Die Elterninitiative U12 Schutz schätzt, dass sie bundesweit 25 000 Kindern zu einer Impfung verholfen hat. Wie viele Unter-12-Jährige schon geimpft sind, ist unklar. Das Robert-Koch-Institut sagte, ihm lägen von niedergelassenen Ärzten nur die Zahlen der Unter-18-Jährigen insgesamt vor. Eine Übermittlung in detaillierteren Altersgruppen sehe die Impfverordnung nicht vor.