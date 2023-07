1 Biontech schützt auch Schwangere gut vor der Infektion. Foto: dpa/Robert Michael

Hinter den Kulissen einer Impfpraxis: Die Plochinger Gynäkologin Anne-Chantal Hauser ärgert sich über fatale Fehlentscheidungen der Politik. „Ich kann das Leid der Angehörigen nicht mehr ertragen", sagt sie – und kämpft trotzdem weiter.









Plochingen - Anne-Chantal Hauser ist am Ende ihrer Kräfte. Seit 16 Jahren arbeitet sie als Gynäkologin in ihrer Praxis in Plochingen. „Impfen war mir immer wichtig“, sagt sie. Von Anfang an habe sie gegen 15 Krankheiten geimpft. „Als es dann eine Impfung gegen Corona gab, war das mein schönstes Geschenk seit Jahren“, erinnert sie sich.