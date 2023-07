1 Beim Urlaub am Toten Meer könnte es bald eine Impfung dazugeben. Foto: imago/robertharding

Frankfurt am Main - Ayurveda in Sri Lanka, Yoga in Indien, Fastenkuren in Oberstaufen oder Thalasso in Tunesien – wer im Urlaub nicht nur etwas von der Welt sehen, sondern nebenbei auch noch schön, schlank und gesund werden möchte, hat beim Veranstalter Fit Reisen die Auswahl zwischen über 5000 Trips in 50 verschiedene Länder weltweit. Seit Kurzem gibt es auf der Internetseite des Frankfurter Touristikunternehmens auch einen Hinweis auf ein besonderes Angebot in der Zukunft: Impfreisen.