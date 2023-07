1 Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wird am häufigsten eingesetzt. Foto: dpa/P. Hennessy

Noch nie wurden so viele Menschen innerhalb kürzester Zeit gegen dieselbe Krankheit geimpft. Experten überrascht es daher nicht, dass es dabei auch zu Nebenwirkungen kommen kann.









Stuttgart - Noch nie wurden so viele Menschen in so kurzer Zeit gegen dieselbe Krankheit geimpft. Experten überrascht es daher nicht, dass es seit Beginn der Corona-Impfkampagnen öfter Meldungen über gesundheitliche Probleme nach Impfungen gibt. Manche Impfreaktionen sind so selten, dass sie in Studien nicht auffallen, sondern erst nachdem Hunderttausende oder Millionen Menschen geimpft wurden.