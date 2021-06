1 Die Priorisierung in Impfzentren im Südwesten entfällt ab Montag (Archivbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In Baden-Württemberg gilt von Montag an keine Priorisierung mehr in Impfzentren. Geduld werde es aber weiterhin brauchen, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Stuttgart. Warum?

Stuttgart - Von Montag (7. Juni) an gilt in baden-württembergischen Imfpzentren keine Priorisierung mehr. Jeder könne sich nun dort um einen Termin bemühen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Geduld werde es aber weiterhin brauchen, da der Impfstoff sehr knapp sei.

Den Angaben zufolge haben fast 77 Prozent aller über 60-jährigen Baden-Württemberger die Erstimpfung bekommen. Durch die Priorisierung habe man sichergestellt, dass diese gefährdete Gruppe zuerst zum Zuge gekommen sei, unterstrich der Amtschef des Gesundheitsministeriums, Uwe Lahl. Für Menschen mit einer Vorerkrankung oder einer Behinderung sei die Impfung beim Hausarzt weiterhin ein niedrigschwelliges Angebot.

Das Ministerium ergänzte, dass nach der Zulassung des Impfstoffs von Biontech für Jugendliche ab zwölf Jahren auch sie in den Impfzentren und den Arztpraxen geimpft werden könnten. Insgesamt seien bis einschließlich 1. Juni über 4,7 Millionen Menschen im Südwesten (42,4 Prozent) mindestens ein Mal geimpft worden.