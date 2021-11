1 Trostlose Stimmung auf dem Elbenplatz: Auch dieses Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt in Böblingen geben. Foto: Stefanie Schlecht

Der Weihnachtsmarkt in Böblingen ist auch für dieses Jahr wieder abgesagt. Die Märkte in Dagersheim, Altdorf und Herrenberg finden ebenfalls nicht statt.















Kreis Böblingen - Vergangene Woche bestand noch Zuversicht, dass der Weihnachtsmarkt „Adventszauber“ in Böblingen stattfinden kann, nun hat die Stadt am Montagmorgen die Reißleine gezogen und die Veranstaltung abgesagt – wegen der „sehr dynamischen, sich klar verschärfende Entwicklung der letzten Tage, vor allem in den Krankenhäusern des Klinikverbunds Südwest“, wie die Stadt schreibt. Der Weihnachtsmarkt am Elbenplatz sollte von Mittwoch bis Sonntag seine Pforten öffnen. Auch die Weihnachtsmärkte in Dagersheim, Altdorf und Herrenberg wurden jetzt kurzfristig abgesagt.