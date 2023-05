1 Maske und tägliche Tests sollen gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Freunden in der Schule lernen können, statt im Homeschooling pauken zu müssen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen sorgt Corona im Kreis Ludwigsburg in den ersten Tagen nach den Weihnachtsferien nicht für größere Ausfälle. Die Angst, dass Omikron den Präsenzunterricht bald aushebeln könnte, bleibt aber.









Ludwigsburg - Die große Aufregung an der Theodor-Heuss-Realschule in Kornwestheim ist ausgeblieben. „Wir hatten in den ersten beiden Tagen nur je zwei positive Fälle“, berichtet Schulleiter Boris Rupnow. Das tägliche Testen der 800 Schülerinnen und Schüler begrüßt er. Bei einem positiven Schnelltest kann der Betroffene sofort nach Schwieberdingen zum PCR-Schnelltest – dank einer Kooperation mit der Firma Bosch, die die Stadt aufs Gleis gebracht hat.