1 Viele setzen auf die Booster-Impfung. Foto: dpa

Der Kreis Esslingen war Anfang der Woche bundesweiter Spitzenreiter bei den Corona-Neuinfektionen. Grund sind nicht nur viele nachgemeldete Fälle.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Esslingen - Einen bundesweiten Spitzenplatz hat der Landkreis Esslingen am Montag belegt: Da wurden 464 Corona-Neuinfektionen an einem einzigen Tag registriert – so viele wie sonst in keinem anderen Kreis. Das haben die Recherchen von „Zeit online“ ergeben. Einen Tag später registrierte das Landesgesundheitsamt 448 neue Fälle für den Landkreis Esslingen. In keinem anderen Kreis im Land wurden da mehr Neuinfektionen gemeldet. Grund für den steilen Anstieg seien mehrere Entwicklungen, die zusammenkommen, erklärt die Sprecherin des Landkreises, Andrea Wangner. Die Zahlen seien insgesamt auf einem hohen Niveau, dazu gebe es aber noch viele Nachmeldungen. „Es ist eine Bugwelle aufgelaufen“, sagt sie. Erst jetzt habe man mehr Personal für die Eingabe zur Verfügung, weil sich die Vorgaben für die Kontaktnachverfolgung geändert haben. Denn die Gesundheitsämter konzentrieren sich nun vor allem auf größere Ausbruchsgeschehen und den Schutz gefährdeter Gruppen, etwa in Alten- und Pflegeheimen. Das bedeutet, dass positiv getestete Personen nicht mehr routinemäßig kontaktiert werden. „Trotzdem gilt für sie Absonderungspflicht, die weiterhin von den Behörden kontrolliert wird“, heißt es in einer Mitteilung des Sozialministeriums.