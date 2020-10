Coronavirus in Stuttgart Schulbesuch trotz Kontakt mit infizierter Person

An einer Grundschule in Bad Cannstatt wundern sich die Eltern, weshalb ihre Drittklässler in die Schule kommen dürfen, obwohl „jemand in ihrer Klassenstufe“ positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Gesundheitsamt erklärt, warum.