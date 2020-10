1 Im DHL-Frachtzentrum in Köngen läuft der Betrieb ohne Unterbrechungen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Im DHL-Frachtzentrum in Köngen haben sich in den vergangenen Tagen 76 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen geht davon aus, dass die Zahl weiter steigt.

Esslingen - Im DHL-Frachtzentrum in Köngen haben sich in den vergangenen Tagen 76 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das haben der Esslinger Landrat Heinz Eininger und die Leiterin des Gesundheitsamtes Dominique Scheuermann am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Laut Scheuermann sind bislang 250 Beschäftigte getestet worden, es lägen allerdings noch nicht alle Testergebnisse vor. Deshalb sei davon auszugehen, dass die Zahl der positiv Getesteten weiter ansteigen wird. In den kommenden Schichten würden weiterhin Mitarbeiter getestet.

Bereits am Mittwoch hat unsere Zeitung mehrere Hinweise erhalten, wonach sich Duzende Mitarbeiter des DHL-Paketzentrums gegenseitig mit SARS-CoV-19 angesteckt haben sollen. So schrieb ein anonymer Leser, der mit dem Frachtzentrum in Verbindung steht, die DHL habe nichts im Griff. Viele würden sich im Frachtzentrum nicht an die Maskenpflicht halten.

Dominique Scheuermann erklärte, dass in dem Betrieb viele Asylbewerber arbeiten würden: „Die DHL sagt, sie haben 80 Prozent Migrationshintergrund bei den Beschäftigten.“ Deshalb könne es gut sein, dass viele die Infektionsschutzregeln nicht verstünden oder gar fürchteten, den Job zu verlieren, sollten sie in Quarantäne gehen. „Heute Morgen war die Gewerbeaufsicht und Kollegen aus meinem Haus vor Ort“, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes. Die erste Rückmeldung, die Scheuermann bekommen hätte: Es habe nichts zu beanstanden gegeben.

Auf Nachfrage bat DHL-Sprecherin Sonja Radojicic am Mittwochabend um Verständnis, „dass wir bei diesem Thema grundsätzlich keine Zwischenergebnisse kommunizieren.“ Das Unternehmen arbeite eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Es würden weitere Reihentests durchgeführt. „Gegenwärtig läuft der Betrieb am PZ Köngen ohne Unterbrechungen“, sagte die Unternehmenssprecherin.

Laut Landrat Eininger wird die Situation im Frachtzentrum in Köngen derzeit analysiert. „Wir werden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergreifen, die könnten bis zur Schließung des Betriebes führen.“