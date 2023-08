1 Der Deutsche Hausärzteverband hat die Verzögerung beim Start der Corona-Impfungen in den Praxen kritisiert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Gut, dass auch Hausärzte impfen. Aber selbst darüber wird gestritten, meint Chefredakteur Christoph Reisinger.









Stuttgart - Wann steigen die Hausärzte endlich in den Ring gegen Covid-19? Das ist die neueste Corona-Frage, über die sich die Aufregungsrepublik Deutschland gerade zofft. Nun ist in der Tat zu hinterfragen, warum Bund und Länder die Impfkampagne gegen Covid-19 so lange an einer schon existierenden, grundsoliden Struktur vorbei organisiert haben. Aber all die widersprüchlichen Ankündigungen, wann das Impfen doch noch losgeht in den Praxen, und die Wortgefechte dazu bewirken nur eines: große Verunsicherung.