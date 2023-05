Früher Impftermin verursacht Stress in Pflegeheimen

Vor der Impfung müssen Papiere unterschrieben werden. Ein Problem, nicht nur für demente Menschen. Betreuer und Angehörige müssen ins Heim – dürfen es aber nicht.









Stuttgart - Wer sich gegen Covid-19 impfen lassen will, muss dafür eine schriftliche Einwilligung unterschreiben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat deshalb ein Formular erstellt, auf dem man beispielsweise angibt, ob man an Allergien leidet, welche Medikamente man einnimmt oder ob man aktuell eine fiebrige Erkrankung hat. Dieses Verfahren jedoch bürdet den ohnehin überlasteten Mitarbeitern in den Pflegeheimen weitere Arbeit auf.