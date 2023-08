Corona-Erfahrungen in Stuttgart

1 Ein Bild aus der Zeit des Lockdowns im Frühjahr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Corona hat die Stadt für kurze Zeit zusammenrücken lassen. Jetzt rückt sie wieder auseinander, findet Jan Sellner, Leiter der Lokalredaktion. Und das hat nichts mit dem Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu tun.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Schwaben wissen schon lange, was Corona ist. Eine Korona wohlgemerkt, und zwar mit „K“ wie Kaktus. Und als unangenehm, stachelig wird diese auch empfunden. Eine Korona steht mundartlich für eine Gruppe Leute, von der man sich wünschte, sie möge einen Bogen um einen machen. Wenn sie das nicht tut und sich die Wege kreuzen, erklingen Rufe wie: „O je, do kommt ja de ganz Korona zu uns en d’Stub!“ Damit ist in der Regel die liebe Verwandtschaft gemeint.