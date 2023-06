1 Von 23 bis 6 Uhr darf in Ludwigsburg kein Alkohol mehr verkauft werden. Foto: dpa/Soeder

Im Kreis Ludwigsburg gilt eine frühere Sperrstunde. Auf die Wirte kommen schwere Zeiten zu. „Die Herausforderungen werden noch größer", sagt Ludwigsburgs City-Manager Markus Fischer.









Kreis Ludwigsburg - Wir wussten alle, dass es noch mal anstrengend wird, aber dass die Nackenschläge schon Mitte Oktober kommen, ist hart“, sagt Markus Fischer, Chef des Ludwigsburger Innenstadtvereins Luis. Von diesen Nackenschlägen habe es innerhalb einer Woche mit der Maskenpflicht in der Innenstadt, der Absage der Weihnachtsmeile und der Sperrstunde von 23 Uhr an nun drei auf einen Schlag gegeben. „Direkt am Tag, an dem die Maskenpflicht für die Innenstadt verkündet wurde, sind die Reservierungen massiv zurückgegangen“, berichtet er aus Gesprächen mit den Luis-Mitgliedsbetrieben aus der Gastro-Branche.