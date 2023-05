7 In den S-Bahnen halten sich die Menschen an die Maskenpflicht, nicht aber an Bahnsteigen und Bushaltestellen. Foto:

Ludwigsburg - Es dauert eine halbe Stunde, bis ein Skeptiker auftaucht. Der Mann will über Sinn und Zweck der Corona-Verordnung diskutieren, und er will die Polizei überzeugen, dass er recht hat. Dumm sei diese Maskenpflicht, sagt er und gestikuliert wild. „Alles völlig übertrieben!“ Es ist Donnerstagnachmittag, und die Polizisten, die gerade in kleinen Gruppen über das Gelände des Ludwigsburger Busbahnhofs gehen, wussten, dass es kein einfacher Tag für sie wird. „Der erste Querdenker kommt bestimmt“, hatte einer von ihnen zu Beginn der Kontrollaktion gewarnt, und jetzt zeigt sich, dass er recht hatte. „Reden Sie mal mit Ihrem Boss“, rät der gestikulierende Mann den Einsatzkräften, aber seine Aussage soll wohl eher wie ein Befehl klingen. „Was soll das bringen, was Sie hier machen?“