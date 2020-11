1 Die Polizei setzt bei einer Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen der Bundesregierung am Brandenburger Tor unweit des Reichstagsgebäudes Wasserwerfer ein. Foto: dpa/Paul Zinken

Perfekt ist das Infektionsschutzgesetz nicht, aber gut begründbar ist es schon. Wer aber von einem Ermächtigungsgesetz daherschwätzt, delegitimiert ganz bewusst oder fahrlässig unsere Demokratie, meint Redakteur Norbert Wallet.

Berlin - „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“ Mit diesen Worten begründete Otto Wels, der Vorsitzende der Sozialdemokraten, am 23. März 1933 die Ablehnung seiner Partei des „Ermächtigungsgesetzes“, das den wesentlichen Baustein zur Errichtung der Hitler-Diktatur lieferte. Während er das sagte, waren die kommunistschen Abgeordneten schon inhaftiert, erlitt die SPD bereits schwere Verfolgungen. Freiheit, Leben, Ehre – das alles stand damals auf dem Spiel.

Wer allen Ernstes heute in Hinblick auf die Reform des Infektionsschutzgesetzes von einem Ermächtigungsgesetz spricht – wie am Mittwoch viele Demonstranten vor Reichstag und Brandenburger Tor –, verunglimpft wider besseres Wissen oder aus Berechnung das Andenken derer, die sich damals unter Gefährdung ihres Lebens der Diktatur entgegenstellten.

Befristungen, Berichts- und Begründungspflichten

Wer immer diesen absurden Vergleich zieht, sollte sich vor Augen führen: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages können jederzeit mit Mehrheitsbeschluss das Gesetz ganz kassieren, vollkommen oder in Teilen umschreiben oder eine Debatte zur Neubewertung anstoßen. Die Reform führt Befristungen, Berichts- und Begründungspflichten ein. Zudem wird das Gesetz ganz sicher irgendwann in Karlsruhe landen, und die Vorgaben des höchsten Gerichts werden dann vom Bundestag umgesetzt werden müssen. Wer deshalb von einem Ermächtigungsgesetz daherschwätzt, delegitimiert ganz bewusst oder fahrlässig unsere Demokratie.

Bei vielen wird es wohl tatsächlich höchst bewusst sein. Was am Mittwoch nämlich tatsächlich ans Ermächtigungs­gesetz erinnerte, war, dass frei gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestags durch einige eingeschleuste Chaoten, Covid-Leugner oder schlicht Verfassungsfeinde bedrängt wurden. Hier geht es nicht mehr um irgendein Gesetz. Für die Störer war das lediglich ein Vorwand, um gegen das parlamentarische System selbst vorzugehen.

Jeder ist dafür verantwortlich, in welchem Umfeld er seinen Widerspruch öffentlich macht. Dies im Umfeld von Demokratieverächtern zu tun ist selbst verächtlich. Das müssen sich diejenigen vor Augen halten, denen es tatsächlich nur um die Sache geht. Tatsächlich ist ein Gesetz nur deshalb, weil es rechtsstaatlich einwandfrei ist, nicht damit auch schon richtig. Deshalb ist sachliche Kritik wichtig. Sie wird übrigens absolut nicht nur von denen geübt, die auf der Straße demonstrieren. Die Kritik findet auch im Parlament statt und hat zu zahlreichen Veränderungen im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens geführt.

Beachtenswerte Einwände

Mehrheiten können gleichwohl falsch liegen. Es gibt beachtenswerte Einwände gegen die Reform. Man kann sich fragen, ob der neue Paragraf 28 a eine zu lange Liste an möglichen Freiheitsbeschränkungen in Pandemiezeiten festlegt, ob hier der Spielraum zu groß und ein Blankoscheck ausgestellt wird. Aber immerhin gibt es künftig für Beschränkungen eine konkrete gesetzestextliche Grundlage anstelle der bisherigen Generalklausel.

Den Kollaps des Gesundheitswesens verhindern

Man kann auch hinterfragen, ob die Kriterien zur Feststellung einer pandemischen Lage eine zu niedrige Hürde darstellen. Sie sind jedenfalls hoch genug, um die Behauptung zu entkräften, dass bald schon bei einer Erkältungswelle der Notstand droht. Gewiss lässt sich auch Kritik an der Geschwindigkeit üben, mit der die Reform durchs Parlament gebracht wurde, und an der Form des Gesetzes, das der Übersichtlichkeit wegen wohl besser in mehrere Einzelgesetze gegliedert worden wäre. Die Debatte über diese Punkte muss anhalten, fortlaufende Korrekturen bleiben immer möglich. Im Blick zu halten ist dabei stets das Ziel: den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern.