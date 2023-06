Corona: Dauerlüften an Schulen

1 Um das Corona-Ansteckungsrisiko zu verringern, muss viel gelüftet werden. An vielen Schulen sind die Fenster ständig offen. Foto: dpa

Um sich vor Corona zu schützen, stehen an vielen Schulen Fenster und Türen immer offen. Kommt der Winter, wird das zum Problem.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Esslingen - Ein möglicher Übertragungsweg des Coronavirus’ sind Aerosole. Die Schwebeteilchen breiten sich gerade in geschlossenen Innenräumen schnell aus. Experten sind sich einig, dass regelmäßiges Lüften das Infektionsrisiko deutlich reduzieren kann. Gerade in Schulen ist das wichtig. Auch wenn es neuerdings eine Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse fünf gibt, bleibt es dabei, dass viele Menschen längere Zeit in einem Raum sitzen.