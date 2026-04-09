Corona-Betrug in Stuttgart: Entlastet eine mysteriöse Kiste die Angeklagte nach neun Monaten U-Haft?

Wie Kai aus der Kiste: Im Betrugsfall um Corona-Teststationen in Gerlingen und Stuttgart taucht plötzlich neues Beweismaterial auf. Bringt das die Wende?
Seit drei Jahren wird ermittelt, seit einem Dreivierteljahr sitzt die 60-jährige Angeklagte in Untersuchungshaft, seit Januar wird am Landgericht Stuttgart verhandelt. Doch jetzt soll in dem Fall, bei dem es um Millionenbetrug in Corona-Testzentren in Gerlingen und Stuttgart geht, neues entlastendes Beweismaterial aufgetaucht sein. So stellt es zumindest die Verteidigung dar. Eine ganze Kiste voll mit Unterlagen sei am Mittwoch der Steuerfahndung übergeben worden, hieß es. Dort wird nun ausgewertet.