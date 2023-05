Wie viele Menschen dürfen was?

1 Das Osterfest wird in diesem Jahr anders ausfallen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ansammlungen sollen über die Osterfeiertage vermieden werden. Aber was ist überhaupt eine Ansammlung? Und was eine Versammlung? Wir geben einen Überblick – mit überraschenden Erkenntnissen.









Stuttgart - Die Versammlung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin hat in der Nacht zu Dienstag beschlossen, dass es an Ostern nicht zu Ansammlungen von Menschen im öffentlichen Raum kommen soll. Aber was ist damit gemeint? Der Ostermarsch mit Friedensflagge oder der Osterspaziergang im Familienkreis? Wir geben einen Überblick.