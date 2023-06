1 Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte frühzeitig auf die Gefahr eines exponentiellen Wachstums der Corona-Fallzahlen hingewiesen. Foto: AP

Die Corona-Beschlüsse sind gut begründbar. Aber einiges Unbehagen verursachen sie dennoch. Eine langfristige Strategie liefern sie nicht.









Berlin - Anfang dieser Woche gab es annähernd 1500 Corona-Patienten in klinischer Intensivbetreuung. Die Zahlen verdoppeln sich derzeit etwa alle zehn Tage. im Dezember wäre also die Zahl von 24 000 Corona-Patienten erreicht, die intensivmedizinisch versorgt werden müssten. Insgesamt gibt es in Deutschland 28 000 Intensivbetten – für alle Patienten wohlgemerkt, nicht nur für Corona-Erkrankte. Die sind derzeit zu drei Viertel belegt. Diese Zahlen machen den ohne jeden Zweifel bestehenden Handlungsbedarf sichtbar.