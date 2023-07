1 Der ukrainische Trainer Andrej Schewschenko in Leipzig. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Eine Absage des Länderspiels in Leipzig wäre unabdingbar gewesen, auch wenn sie sehr kurzfristig gekommen wäre, meint Marco Seliger.









Leipzig - Der Fußball also, mal wieder. Der Ball rollt, komme was wolle. Wenn die Zapfhähne zu bleiben und mit ihnen die Kneipe, wenn Kinos oder Theater geschlossen sind, wenn hierzulande und anderswo in Europa alles eher dicht- als aufgemacht wird, wenn auch der Amateursport ruht, dann rollt am Samstag beim Länderspiel in Leipzig der Ball. Obwohl vorher vier Spieler der Ukraine positiv auf Corona getestet worden sind. Die Debatte darüber ist längst in vollem Gange, und klar ist schon jetzt: Der Fall Leipzig wird den Fußball noch lange verfolgen.